Blue Monday: Mit sau realitate? De ce a devenit a treia luni din ianuarie sinonima cu tristetea

A treia luni din ianuarie este, in fiecare an, marcata de asa-numitul "Blue Monday", considerata de multi a fi cea mai deprimanta zi a anului. Dar ce se ascunde in spatele acestei denumiri si cat de justificata este aceasta eticheta?Originile unui concept controversat Termenul "Blue Monday" a fost inventat in 2005 de o companie de turism britanica, Sky Travel, intr-o campanie de marketing. Acestia au creat o formula complexa, care lua in calcul factori precum vremea, datoriile, timpul trecut ... citește toată știrea