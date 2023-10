O masina cu numere de inmatriculare de Alba, pe care era trecut un detaliu in plus fata de cele obisnuite a scos in evidenta o situatie in care se pot aplica sanctiuni. Pe numarul de inmatriculare se poate observa inscriptia "IPA", insa aceasta nu este conforma cu regulile in vigoare.Mai exact, toate numerele de inmatriculare din Romania trebuie sa fie standard, sa respecte anumite elemente stabilite prin standard de stat. Iar orice inscriptie suplimentara nu este legala, potrivit ... citeste toata stirea