Fundasul stanga din Alba Iulia, Bogdan Lazar, s-a transferat de la Farul Constanta la FC Arges, unde va evolua sub comanda lui Alexandru Pelici.Fotbalistul cu doua prezente pe prima scena a fotbalului romanesc, Bogdan Lazar, incepe un nou capitol in propria cariera.Acesta s-a transferat la FC Arges, echipa proaspat retrogradata in Liga 2, si care are ca obiectiv revenirea imediata in SuperLiga Romaniei."Ma bucur ca am facut acest pas in cariera. FC Arges este un club de traditie, iar ... citeste toata stirea