Borys Gudziak, Arhiepiscop si Mitropolit de Philadelphia pentru greco-catolicii ucrainieni, in vizita la Blaj. Program

Borys Gudziak, Arhiepiscop si Mitropolit de Philadelphia (SUA) pentru greco-catolicii ucrainieni, va vizita, in zilele de 3 si 4 septembrie 2022, Arhieparhia de Alba Iulia si Fagaras, la invitatia Cardinalului Lucian Muresan, Arhiepiscop Major al Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica.Arhiepiscopul Gudziak, care se afla in fruntea unei delegatii a Conferintei Episcopale Americane (USCCB), va participa, in cele doua zile, la Sfintele Liturghii Arhieresti celebrate la Blaj, se va ... citeste toata stirea