Braconaj piscicol pe raul Tarnava Mare. Barbat din Craciunelu de Jos, depistat de politisti la pescuit in perioada interzisa

Politistii din Blaj au depistat duminica un barbat care a incalcat dispozitiile legale privind pescuitul. Barbatul a fost depistat in urma unui control, in timp ce pescuia in raul Tarnava Mare si s-a ales cu un dosar penal.Politistii din Alba a continua actiunile pentru prevenirea si combaterea pescuitului ilegal, spun politistii.IPJ Alba reaminteste ca ne aflam in perioada de prohibitie, care mai dureaza pana in 7 iunie, inclusiv.Astfel, duminica, politistii din Blaj au facut un control,