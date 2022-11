Bullying-ul ia amploare: Sute de infractiuni violente, petrecute in scolile din Romania in septembrie, dupa inceperea scolii

Politistii au constatat sute de infractiuni violente petrecute in scoli, pe parcursul lunii septembrie, dupa inceperea anului scolar. Cele mai multe s-au produs in mediul urban.Politia Romana actioneaza permanent, la nivel national, pentru cresterea gradului de siguranta in scoli, inclusiv pentru reducerea violentei fizice si psihologice (bullying), transmit reprezentantii institutiei, intr-un comunicat.Prioritatea Politiei Romane in domeniul prevenirii criminalitatii este prevenirea ... citeste toata stirea