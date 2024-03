Buna Vestire, sarbatoare mare in Calendarul Ortodox. Semnificatii, obiceiuri si superstitii de Ziua Cucului.Sarbatoarea Bunei Vestiri este sarbatorita in crestinism in amintirea momentului in care Arhanghelul Gavriil a vestit Fecioarei Maria ca ea va concepe si va naste pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.Aceasta sarbatoare este celebrata in data de 25 martie in calendarul crestin ortodox si catolic.In traditia crestina, evenimentul Bunei Vestiri este considerat unul deosebit de important, ... citește toată știrea