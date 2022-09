Burse gratuite pentru elevii de liceu care vor sa studieze in Statele Unite ale Americii. Inscrieri pana in 13 octombrie. CONDIEsII

Elevii de liceu au posibilitatea sa studieze, timp de un an, in Statele Unite ale Americii, cu burse gratuite oferite de guvernul american.Guvernul SUA acorda gratuit burse pentru elevii care au note bune si vorbesc limba engleza. Copiii sunt alesi in urma unor teste de limba engleza si vor locui in casele unor familii, selectate cu atentie de autoritatile americane.FLEX este un program de schimb de experienta dedicat elevilor din primii 3 ani de liceu. Inscrierile se pot face ... citeste toata stirea