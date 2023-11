Burse scolare 2023: peste 8.400 de elevi cu medii sub 5 primesc burse de merit. Ministerul Educatiei a prezentat statistica burselor scolare, pe categorii, dupa centralizarea datelor ceruta din tara.In Alba, 139 de elevi au media de admitere sub 5 si vor primi burse de merit.Potrivit ministerului, in tara, peste 461.700 de elevi beneficiaza in luna octombrie 2023 de acest burse de merit. Valoarea acesteia a crescut de la 200 de lei pe luna la 450 de lei pe luna, prin noua lege a ... citeste toata stirea