Cabana cuprinsa de flacari in comuna Rasca! Pompierii au luptat pentru stingerea incendiului provocat de un scurtcircuit

Interventie pentru stingerea unui incendiu care a afectat o cabana in comuna RascaPompierii din cadrul Detasamentului Huedin au finalizat in urma cu putine momente o interventie pentru stingerea unui incendiu care a afectat o cabana in comuna Rasca.Sursa foto: ISU CLUJLa fata locului a actionat un echipaj, iar prima interventie a asigurat-o SVSU ... citește toată știrea