Cablurile nefunctionale de internet si telefonie mobila nefunctionale, trebuie demontate de pe blocurile din Alba

Primaria Alba Iulia continua curatenia in municipiu, avand in atentie inclusiv aspectul inestetic al cablurilor aeriene neetichetate si nefunctionale. Acestea trebuie demontate de catre firmele de telefonie mobila si internet.Demersurile au pornit de la constatarea ca inca sunt multe cabluri care nu au proprietar si care au fost montate in mod abuziv si ilegal pe blocurile din Alba Iulia.Anuntul a fost facut de catre viceprimarul municipiului Alba Iulia, Emil Popescu, printr-o postare pe ... citeste toata stirea