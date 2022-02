Caine ranit la Sohodol. Politistii au deschis un dosar penal

Politistii din comuna Sohodol, au deschis un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de ranirea sau schingiuirea animalelor, dupa ce in spatiul public au aparut mai multe imagini, in care un caine este ranit in localitate.Politistii continua cercetarile pentru identificarea persoanelor vinovate de ranirea sarmanului animal.La data de 23 februarie 2022, in jurul orei 16.00, politistii Postului de Politie Sohodol au fost sesizati de catre o femeie, de 33 de ani, ... citeste toata stirea