Calatorie in timp la Festivalul Cetatilor Dacice. Atmosfera de acum 2.000 de ani, reinviata la poalele Muntilor Sebesului

Dupa doi ani de pandemie, Festivalul Cetatilor Dacice va fi reluat. Editia din 2022 are loc in comuna Sasciori, judetul Alba. Timp de doua zile, in perioada 24 - 26 iunie 2022, peste 100 de razboinici daci si romani vor reinvia atmosfera de acum 2000 de ani, invitand publicul intr-o calatorie in timp. Festivalul mai cuprinde in afara luptelor intre daci si romani, ateliere antice, traditionala intrecere a Decathlonului Dacic si concerte in aer liber. Festivalul Cetatilor Dacice - cel mai vechi ... citeste toata stirea