Caldura topeste Romania. Cod Rosu, Portocaliu si Galben de canicula in jumatate de tara. Unde vor fi temperaturi de 39 de grade

Caldura topeste Romania. Cod Rosu, Portocaliu si Galben de canicula in jumatate de tara. Vor fi zone in tara unde termometrele vor arata si temperaturi de 39 de grade.Trei avertizari meteorologice sunt in vigoare duminica, 23 iunie 2024. Meteorologii au emis trei averizari de canicula pentru mare parte a tarii.Romania se afla sub un val puternic de caldura si de discomfort termic ridicat.Cod Rosu de caniculaCele mai mari temperaturi sunt indicate de o avertizare de tipul Cod Rosu, pentru ... citește toată știrea