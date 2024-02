Calendar ortodox, 12 februarie: Sfantul Meletie. Este considerat ocrotitorul spiritual al persoanelor cu deficiente de auz

Sfantul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei, este pomenit in calendarul ortodox in 12 februarie. Este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiente de auz. Acesta a fost contemporan cu Sfintiii Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie si Ioan.Sfantul Meletie s-a nascut in Armenia si a invatat de cand era tanar dogmele credintei crestine. A fost numit episcop al cetatii Sevastia din Armenia, apoi ales Arhiepiscop in scaunul Antiohiei, in vremea imparatului Constantin al II-lea (337-340).A fost izgonit ... citește toată știrea