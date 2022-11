Calendar ortodox 6 noiembrie: Pavel Marturisitorul, sfantul ucis prin strangulare

Sfantul Pavel Marturisitorul (d. c. 350) este sarbatorit de Biserica Ortodoxa in data de 6 noiembrie. Acesta a fost un arhiepiscop al Constantinopolului, ales pentru prima oara in anul 337 d.Hr.Era originar din Salonic, influentul oras grecesc si a fost presbiter al Constantinopolului si secretar al lui Alexandru al Constantinopolului, predecesorul sau in scaunul arhiepiscopal.Pavel s-a implicat in controversa ariana care i-a opus pe imparatul din Apus, Constans, si pe omologul sau din ... citeste toata stirea