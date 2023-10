Calendar Ortodox noiembrie 2023: Denumita popular Brumar, noiembrie este 11-a luna a anului in calendarul gregorian si una dintre lunile gregoriene cu o durata de 30 de zile.Numele lunii noiembrie (latina: Novembris) vine de la cuvantul latinesc novem, noua, pentru ca luna noiembrie era a noua luna in calendarul roman.Grecii numeau luna noiembrie Maimakterion. In limba romana, luna noiembrie se numeste popular si brumar. Este timpul brumei, sunt insamantate toate granele de toamna si totul ... citeste toata stirea