CALENDARUL anului scolar 2023-2024. Cursuri din 11 septembrie, cu organizare pe module. Perioadele de vacanta

Ministerul Educatiei a pus in consultare publica proiectul privind calendarul anului scolar 2023-2023. Scoala va incepe din 11 septembrie, cu organizare tot pe module de cursuri in loc de semestre.Vor fi cinci module de cursuri si cinci perioade de vacanta, una dintre acestea la decizia inspectoratelor, ca si in acest an.Anul scolar 2023 - 2024 incepe la data de 1 septembrie 2023, se incheie la data de 31 august 2024. Are o durata de 36 de saptamani de cursuri.Cursurile anului scolar 2023