Calvarul unei romance amagite de un "loverboy". Credea ca va lucra la o fabrica de ciocolata din Anglia, dar a fost fortata sa se prostitueze

Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat saptamana trecuta hotararea definitiva intr-un dosar e trafic de persoane si proxenetism in care au fost judecate trei persoane din Alba, o femeie si doi barbati. Procurorii DIICOT Alba Iulia au retinut in rechizitoriu faptul ca Mirela M., Bogdan M. si Sebastian Z. au fost implicati in perioada decembrie 2020 - martie 2021, in activitati specifice de trafic de persoane. Cei trei au efectuat acte de recrutare, transport si adapostire fata de o tanara care in ... citeste toata stirea