Calvarul unei romance de 18 ani obligata sa se prostitueze in Anglia. Cum a fost pacalita de un "lover boy"

O tanara de doar 18 ani din judetul Alba a trait, timp de cateva luni, un veritabil cosmar in Anglia. I s-a promis ca va lucra intr-o fabrica de ciocolata, dar a ajuns sa fie obligata sa se prostitueze. Trei persoane din orasul Ocna Mues, o femeie si doi barbati, au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea. Procurorii DIICOT Alba Iulia au retinut in rechizitoriu faptul ca Mirela M., Bogdan M. si Sebastian Z. au fost implicati in perioada decembrie 2020 - martie 2021, in activitati specifice de ... citeste toata stirea