Camera de audiat minori, in interiorul Tribunalului din Alba Iulia

O camera pentru audiat minori, a fost amenajata de catre Lions Clubs Alba, in interiorul Tribunalului din municipiu.Astfel, minorii vor putea fi audiati atat in procese penale cat si in cele civile.In perioada pandemiei a crescut numarul divorturilor, dar si al cazurilor de violenta domestica, iar aceasta realitate a dus la o crestere a numarului dosarelor in care este obligatorie audierea minorilor.Aceasta se realizeaza deopotriva in cadrul proceselor penale, in care minorii sunt victime ... citeste toata stirea