Reporter : Cum caracterizati mandatele de administratie Todea pentru comuna Albac ?Tiberiu Todea - primar comuna Albac : Avand in vedere realizarile notabile in diverse domenii pe perioada de 5 mandate de primar al Comunei Albac, ce pot sa spun este faptul ca in aceasta perioada din punct de vedere infrastructura Comuna Albac s-a dezvoltat cum nu ne-am fi imaginat acum 20 ani.Rep: Care sunt principalele realizari si ce greseli credeti ca ati facut ?Tiberiu Todea - Realizarile sunt foarte ... citeste toata stirea