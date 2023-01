Campanie de colectare a deseurilor voluminoase si periculoase in toate localitatile din Zona 1 si Zona 2 a judetului Alba

Asocierea RER Vest - RETIM, in colaborare cu ADI Salubris Alba, anunta demarearea din 9 ianuarie a amplasarii containerele destinate colectarii deseurilor voluminoase si periculoase in orasele si comunele care apartin celor doua zone.Le reamintim clientilor nostri ca astfel de deseuri NU se depoziteaza in sau langa recipientele de colectare a deseurilor menajere si este interzisa abandonarea acestora in locuri neamenajate. Solutia legala si gratuita de debarasare a acestor deseuri este ... citeste toata stirea