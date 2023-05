O campanie de impadurire a avut loc, sambata, in satul Izbita din comuna Bucium.Campania de impadurire a fost derulata de PSD Alba, la actiune participand peste 100 de membrii ai formatiunii politice."Continuam sa inverzim Romania! Astazi, in zona Muntilor Apuseni din judetul Alba, am plantat sute de puieti, impreuna cu colegii din PSD si PES activists Alba, in frumoasa comuna Bucium, condusa de primarul social-democrat Cornel Napau.Un mediu mai verde inseamna un viitor sustenabil si mai ... citeste toata stirea