Campanie de prevenire a furturilor din locuinte, organizata de politistii din Alba

Miercuri, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sprijiniti de politistii de proximitate si cei de ordine publica au desfasurat activitati de informare, atat in mediul urban cat si in mediul rural, in scopul prevenirii victimizarii cetatenilor din infractiuni de furt din locuinta.Actiunea preventiva a fost organizata cu prilejul Zilei Europene de Prevenire a Furturilor din Locuinte.Prin aceste activitati, ... citeste toata stirea