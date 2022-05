Campeni: Accident rutier provocat de un sofer, cu o alcoolemie de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat

Un sofer in varsta de 64 ani din Bistra, a provocat luni, un accident rutier pe o strada din orasul Campeni.Acesta nu a mai putut controla volanul masinii, pe care o conducea intrand intr-un gard al unei locuinte.Soferul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, avand o alcoolemie de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 09 mai 2022, in jurul orei 16,00, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, ... citeste toata stirea