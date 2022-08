Campeni: Intalnire de lucru a prefectului judetului Alba, Nicolae Albu, cu primarii din zona Muntilor Apuseni

Prefectul Nicolae Albu a convocat in cursul zilei de marti, 09 august a.c. o intalnire de lucru cu primarii din zona Muntilor Apuseni. Reuniunea care s-a desfasurat cu incepere de la ora 11.00 la sediul primariei Campeni, a avut pe ordinea de zi o tema importanta de dezbatere care a vizat cu precadere cetatenii din aceasta zona, si anume punerea in aplicare a prevederilor O.G. nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii ... citeste toata stirea