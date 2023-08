Prefectul Nicolae Albu impreuna cu Cristian Pasca, primarul Orasului Campeni, Valentin Gog, viceprimarul orasului si director SGA Alba Sorin Vlad, au verificat in teren stadiul lucrarilor executate in urma fenomenelor hidromeorologice periculoase din data de 04.07.2023 care au avut loc pe raza UAT Campeni.S-a executat dupa cum urmeaza:- lucrari de punere in siguranta a malurilor erodate pe pr. Valea Caselor, lucrarile au fost executate cu anrocamente furnizate de catre Primaria Orasului ... citeste toata stirea