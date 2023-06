Calendar ortodox 2023: Postul Sfintilor Petru si Pavel va incepe luni, 12 iunie. In acest an, postul se va tine timp de doua saptamani si jumatate. Mai este numit si Postul Sanpetrului.Durata acestui post variaza de la an la an, in functie de data Sfintelor Pasti. Comparativ, anul trecut postul a fost de 9 zile, iar in 2021 - de 7 zile.Postul Sfintilor Petru si Pavel este randuit de Biserica in cinstea celor doi apostoli si in amintirea obiceiului lor de a posti inainte de a intreprinde ... citeste toata stirea