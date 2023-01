Cand incepe scoala pentru elevi in acest an. Detalii despre cursuri, vacante si examene. Structura anului scolar 2022-2023

Elevii se pregatesc sa revina la cursuri, in noul an 2023. Mai au o saptamana de vacanta. Au intrat in vacanta de sarbatori, din 23 decembrie si vor reveni la cursuri de luni, 9 ianuarie.Modulul 3 de cursuri, dupa noua organizare, va fi in perioada 9 ianuarie - 17 februarie 2023, in Alba. Data de final pentru acest variaza pe judete, in functie de vacanta mobila din februarie, decisa la nivelul inspectoratelor.Alte vacante pentru elevi in 2023:o saptamana, in februarie: in Alba, in 20-24 ... citeste toata stirea