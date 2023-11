Legea pensiilor intra in dezbateri in plen, la Camera Deputatilor, luni, 20 noiembrie. Actul normativ a fost deja adoptat la Senat, in 14 noiembrie.Tot luni, 20 noiembrie, proiectul legii pensiilor va intra in dezbaterea Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor.Deputatii Comisiei pentru munca se vor reuni in sedinta luni, 20 noiembrie, de la ora 10.00.Termenul de depunere a amendamentelor este 17 noiembrie.Termenul de depunere a raportului este data de 20 ... citeste toata stirea