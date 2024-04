Cand se platesc pensiile in luna mai 2024, prin posta sau pe card. Anunt de ultima ora pentru pensionari

Cand se platesc pensiile in luna mai 2024, prin posta sau pe card. Posta Romana a anuntat programul de sarbatori si cel al distribuirii pensiilor in perioada de Paste.Compania Nationala "Posta Romana" a comunicat ca programul de lucru al subunitatilor postale, in perioada 1-6 mai 2024.Programul de lucru al subunitatilor postale va fi urmatorul:1 Mai 2024, Ziua Muncii, toate subunitatile postale din mediul rural si urban vor fi inchise2 mai 2024, toate subunitatile postale din mediul ... citește toată știrea