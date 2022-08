Cand va avea loc Evaluarea Nationala si admiterea la liceu in 2023: Primele informatii despre examenul elevilor de clasa VIII-a

Ministerul Educatiei vrea sa schimbe datele in care va avea loc Evaluarea nationala din anul scolar 2022 - 2023. Astfel Evaluarea Nationala 2023 va avea loc pe 19-22 iunie, iar inscrierile pentru admiterea la liceu va incepe in 10 iulie.Primele rezultatele pentru probele scrise la Evaluarea Nationala vor fi pe afisate pe 28 iunie 2023 potrivit unui draft al calendarului obtinut pe surse de EduPedu.roDe asemenea repartizarea computerizata la liceu 2023 are loc pe 19 iulie 2023, iar ... citeste toata stirea