Cand va fi urmatoarea vacanta pentru elevi. Zilele libere pana la finalul anului si cele din 2023

Elevii se intorc la cursuri luni, 5 decembrie, dupa minivacanta de Ziua Nationala. Urmeaza doua saptamani de cursuri si apoi vacanta de iarna.Urmatoarea vacanta, cea cu prilejul sarbatorilor de iarna, este de 17 zile, inclusiv perioada de Revelion.Din 2023, cursurile incep cu modulul 3 de luni, 9 ianuarie.Alte vacante pentru elevi vor fi, anul viitor:o saptamana, in februarie: in Alba, in 20-24 februarievacanta de Pasti (7-18 aprilie)vacanta de vara: din 17 iunie 2023Structura ... citeste toata stirea