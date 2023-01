Cand va fi vacanta de primavara pentru elevi, in 2023. Zilele libere si noutatile din anul scolar

Vacanta de primavara 2023: Elevii vor avea vacanta de primavara in perioada sarbatorii Pastelui. Vor fi 12 zile libere, in perioada 7-18 aprilie.Pana atunci, elevii sunt la cursuri, pana in 17 februarie, cu o minivacanta in perioada 20-24 ianuarie, pentru Ziua Unirii Principatelor Romane. Mai este o vacanta in februarie, decisa la nivelul inspectoratelor. In Alba, aceasta este in perioada 20-24 februarie.In 31 ianuarie, elevii din clasele a VIII-a si a IX-a pot participa, la alegerea ... citeste toata stirea