Cand vor cadea primii fulgi de zapada. Prognoza meteo pentru iarna 2022 -2023. Estimari realizate de doua mari institute europene

Prognozele meteorologice pe termen mediu, realizate de doua mari institute europene, arata ca iarna 2022 -2023 va fi cu putina zapada, ceea ce ar putea crea probleme in agricultura. Daca si temperaturile vor fi ridicate, ca anul trecut, consumul de energie va fi mai mic decat in iernile normale.Accuweadher arata ca primii fulgi de zapada vor cadea in capitala Romaniei pe 4 decembrie, cand minima va fi de -1 grad Celsius si maxima de 4. La Alba Iulia prima ninsoare ar putea fi in 30 noiembrie ... citeste toata stirea