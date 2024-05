Candidati de elita pentru Consiliul Local Sebes din partea AUR

Doctorita Popa Octavia Antonia intregeste echipa care isi doreste schimbarea in bine a Municipiului Sebes.Buna ziua, dragi cetateni, Sunt Popa Octavia Antonia, am 45 de ani si sunt medic stomatolog de profesie. Avand o experienta de peste 20 de ani in domeniul sanatatii, am decis sa imi extind impactul profesional prin implicarea in consilierea comunitatii, sustinerea initiativelor de sanatate publica si nu numai. Ca si consilier local, imi doresc sa implementez proiecte care sa aduca ... citește toată știrea