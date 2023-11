Fostul ministru Eugen Teodorovici a anuntat ca va candida la presedintia Romaniei in alegerile din 2024, la conferinta "Uniti pentru Natiune", organizata si sustinuta de Blocul Suveranist Roman."Eugen Teodorovici are doar 52 de ani, cu o cariera bogata, fost ministru in guvernele Ponta si Dancila, nu doar a adus expertiza in domeniul Integrarii Europene si al Finantelor, ci si o perspectiva matura asupra vietii si a responsabilitatilor pe care le implica servirea tarii", se arata intr-un ... citeste toata stirea