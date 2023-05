Cantareata americana Tina Turner, a incetat din viata, miercuri, in Elvetia, la varsta de 83 de ani.Anuntul a fost facut de catre purtator de cuvant al artistei."Tina Turner, "Regina Rock'n Roll" a murit in pace astazi, la varsta de 83 de ani, dupa o lunga boala, in casa ei din Kusnacht, langa Zurich, Elvetia"."Lumea pierde o legenda a muzicii si un model de urmat".Nascuta in Statele Unite, Tina Turner a fost una dintre cele mai indragite cantarete rock, cunoscuta pentru prezenta sa scenica ... citeste toata stirea