Capela mortuara, construita la Vintu de Jos. Licitatia pentru executia lucrarilor, lansata de Primarie

O capela mortuara noua urmeaza sa fie construita in curand in comuna Vintu de Jos, printr-o investitie de peste 470.000 de lei.Primaria comunei Vintu de Jos a lansat joi, 7 aprilie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), o licitatie pentru achizitia lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Construire capela mortuara in localitatea Vintu de Jos".Valoarea totala a investitiei este estimata la 475.977,59 de lei, fara TVA.Potrivit documentatiei, necesitatea realizarii ... citeste toata stirea