Caprioara impuscata in Alba cu o arma de vanatoare artizanala. Doi barbati, retinuti pentru braconaj

Politistii din Alba cerceteaza trei persoane care sunt banuite de braconaj si nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Acestea au impuscat o caprioara, cu o arma de vanatoare artizanala, detinuta ilegal. Doua persoane au fost retinute. IPJ Alba anunta ca politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au identificat in dimineata zilei de 9 martie 2022, in timp ce actionau pe raza localitatii Sugag un autoturism in care se aflau trei barbati, de 30, 37 si 43 de ani, din comunele Pianu si ... citeste toata stirea