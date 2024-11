Captura importanta la Horea : 12 metri cubi de lemn fara documente, confiscati de politisti

Doisprezece metri cubi de material lemnos indisponibilizati si dosar penal, in urma unui control in traficLa data de 3 noiembrie 2024, politistii Postului de Politie Horea, in timp ce actionau pe DN 1 R, pe raza comunei Horea, au oprit, pentru control, o autoutilitara care transporta material lemnos si care era condusa de un barbat de 67 de ani, din comuna Negreni, judetul Cluj.Barbatul nu a putut prezenta avizul de insotire a celor 12,3 metri cubi de cherestea transportati, ... citește toată știrea