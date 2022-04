Cardinalul Lucian Muresan, despre razboiul din Ucraina: "Ororile si suferintele create ne cutremura"

Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din Romania, Cardinalul Lucian Muresan, aloca spatii largi in Pastorala de Paste razboiului din Ucraina. Ierarhul sustine, printre altele, ca "fratii si surorile noastre din Ucraina nu sunt singuri in suferinta lor". Lucian Muresan locuieste in municipiul Blaj si este cel mai important ierarh al Bisericii Greco-Catolice din Romania. In Pastorala de Paste, ierarhul se refera pe larg si la razboiul declansat de Rusia in Ucraina. De 10 ani, este ... citeste toata stirea