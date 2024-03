Care este pensia medie in Romania. Situatia pe categorii si cati pensionari sunt in tara

Pensia medie in Romania a crescut in ultimele trei luni ale anului 2023, comparativ cu perioada similara din 2022. In acelasi timp, numarul mediu de pensionari a fost mai mic.Datele publicate de Institutul National de Statistica (INS) arata ca pensia medie a crescut cu 13,9%.Numarul mediu de pensionari a scazut cu 11.000 de persoane. Cel al categoriei apartinand asigurarilor sociale de stat a crescut cu 2.000 de persoane.Potrivit sursei citate, pensia medie de asigurari sociale de stat ... citește toată știrea