Care este suma maxima de bani cash cu care poti cumpara o masina in Romania. Limitele pe care nu le poti depasi

Care este suma maxima de bani cash cu care poti cumpara o masina: In Romania, legislatia privind platile in numerar este strict reglementata pentru a combate evaziunea fiscala si a incuraja utilizarea mijloacelor electronice de plata.Achizitionarea unui autoturism cu numerar este supusa unor plafoane specifice, care variaza in functie de statutul vanzatorului si al cumparatorului.Achizitia de la o persoana juridica (dealership sau firma)Conform Legii nr. 70/2015, actualizata prin OUG nr. ... citește toată știrea