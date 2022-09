"Cartea din rulota", la o scoala cu doar 10 elevi de la Intregalde. Performanta extraordinara a unei fetite care invata acolo

Reprezentantii proiectului "Cartea din rulota" au ajuns la Intregalde, la o scoala din judetul Alba cu doar 10 elevi.Cartea din rulota" a fost initiat de un politist local din Alba Iulia, pasionat de lectura, alaturi de fostul director adjunct al Muzeului National al Unirii."Am identificat acolo o scoala care nu mai are decat 10 copii. De fapt doi dintre ei se muta la alte scoli in acest an scolar, dar am gasit acolo inclusiv o fetita care astazi este in clasa a sasea si care anul trecut ... citeste toata stirea