Caruta lovita de o masina la Zlatna. O persoana a fost ranita

Un accident rutier, a avut loc joi seara, in localitatea Pirita (Zlatna).O caruta nesemnalizata a fost lovita de o masina, in urma evenimentului rutier, o persoana a ajuns la spital.La data de 15 septembrie 2022, in jurul orei 20,00, politistii din Zlatna au intervenit pe raza localitatii Pirita, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier.Din primele cercetari, a rezultat ca un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, din Zlatna, a intrat in coliziune cu o caruta