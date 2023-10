Este ceata totala in a doua etapa a programului Casa Verde Fotovoltaice, dupa ce programul a fost blocat ca urmare a unor contestatii in instanta.Beneficiarii care nu si-au ales instalatorul si au incercat zilele trecute, au observat ca nu o pot face din cauza ca optiunea a fost blocata pana la solutionarea litigiilor din instanta.In plus, beneficiarii care si-au ales deja instalatorii aprobati in program s-au trezit ca dosarele de finantare au fost scoase din etapa "In verificare ... citeste toata stirea