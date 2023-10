Camera Deputatilor a adoptat miercuri, un proiect de lege care obliga supermarketurile sa infiinteze si case de marcat speciale pentru familiile cu copii mici, unde nu pot fi vandute produse care contin zahar, chipsuri sau bauturi racoritoare.Initiativa a plecat de la observatia ca cei mici sunt predispusi ca in timpul asteptarii la casele de marcat sa fie tentati de dulciurile expuse in imediata apropiere.Legea a fost initiata de parlamentarii UDMR si impune ca in supermarketuri si ... citeste toata stirea