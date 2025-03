Castelul Corvinilor va fi inchis pentru vizite intre 18 si 24 martie 2025 din cauza lucrarilor de refacere a podului

In perioada 18 - 24 martie 2025, vizitatorii Castelului Corvinilor din Hunedoara nu vor putea accesa obiectivul turistic, intrucat vor incepe lucrarile de inlocuire a structurii din lemn a podului de acces. Aceste lucrari sunt esentiale pentru restaurarea si conservarea castelului si vor implica inlocuirea tuturor elementelor din lemn ale podului.Avand in vedere natura interventiei, care presupune lucrari complexe, in conditii de maxima siguranta, fluxul de vizitatori va fi restrictionat pe ... citește toată știrea